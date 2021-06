De la torre busca consolidar la tercera posición

El ex intendente de San Miguel quiere proponer un espacio para el electorado que no quiere ni a Juntos por el Cambio ni al Frente de Todos.

Y cuestiona que Larreta elija a Vidal para ser electa en CABA. Joaquín de la Torre ya tomó hace tiempo la decisión de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2023. Lo declaró en varios medios afirmando que la provincia merece ser gobernada por un bonaerense, por alguien que conozca bien el territorio y que haya tenido experiencia de gestión.

De esa manera, al cumplir con esos requisitos, el ex jefe comunal de San Miguel se empezó a probar el traje aunque sabe que primero, para ello, deben participar de las legislativas de este año, previo a un armado político que será arduo. Con el espacio Peronismo Republicano, el ex funcionario de María Eugenia Vidal, presenta en sociedad la tercera posición, con la que busca diferenciarse de «El Calafate y la Recoleta», como le gusta llamar al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio.

Dice que tiene una estrategia para gobernar la provincia y que quiere aplicar el modelo de San Miguel. Sin embargo, primero debe sortear un armado electoral que promete no ser nada sencillo y, una vez constituido, analizar cómo encarar las legislativas 2021. Del éxito de este espacio dependerá mucho la composición del mismo para las ejecutivas de 2023.Mientras tanto, Cambiemos se debate en una interna que tiene de protagonistas a Horacio Rodríguez Larreta, a Patricia Bulrrich y a María Eugenia Vidal.

La ex ministro de seguridad nacional quiere competir en la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, el Jefe de Gobierno porteño eligió a la bonaerense para esta ocasión, lo que cayó mal en la presidenta del bloque de Cambiemos. Al respecto, de la Torre afirmó que «el kirchnerismo humilló a la provincia mandando un candidato desde afuera y Cambiemos está haciendo lo mismo. Yo me siento bonaerense, vivo rodeado de bonaerenses a los que tengo que dar explicaciones. Sabiendo que eso no funciona, no voy a participar de algo así. Si María Eugenia no es candidata por la provincia de Buenos Aires, está claro que ese no es mi lugar».

No obstante, remarcó: «La voluntad de Larreta por adelantar la elección del 2023 al 2021 puede traerle más costos que beneficios, porque hay gente que se va a enojar. No puede pretender decirles a los referentes de la provincia que no pueden ser candidatos y esperar que no reaccionen. Eso está bien que lo haga la gente con su voto pero no políticos que están fuera del distrito. Hubo un grupo de referentes de Cambiemos que funcionó bien en estos años en la provincia, que mantuvo la unidad. Y de pronto la Ciudad de Buenos Aires los interviene y les manda un candidato».

La práctica de poner candidatos en distritos que no son propios es común en la política, como lo hizo el kirchnerismo con Daniel Scioli o con Axel Kicillof. Sobre ello, de la torre se preguntó «¿cómo le fue a la provincia? ¿Vamos a seguir usando estrategias que sirven tal vez para posicionar candidatos y luego no sirven para gobernar? No da la sensación de ser una experiencia virtuosa, un sistema que haya funcionado. ¿Cómo se le explica a la gente que se la está defendiendo cuando todo es una lucha por cargos electorales en la Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito donde tenes 50 o 60 puntos? Es muy difícil que la gente sienta que la estás defendiendo cuando Patricia y María Eugenia Vidal están disputando la Ciudad».