Cuando la ayuda social es clave para paliar la crisis del COVID

Rodolfo Pino, Secretario de Deporte explicó que desde siempre el municipio que conduce el Intendente Ishii asiste a las familias a través de las entidades intermedias y los clubes de barrio, a los que él conoce bien desde su cargo de Secretario de Deportes.

La crisis socioeconómica que viene arrastrando el país desde hace varios años, sumada a la pandemia y aislamiento social obligatorio derivado del COVID-19 llevó a que la situación se profundice, más aún cuando la gente de trabajo no puede salir a hacer sus tareas, ya sea a trabajar en otros distritos, a abrir su comercio o a ganarse el efectivo diario con changas.Ante ello la asistencia social, con alimentos y salud es clave para no dejar desguarnecida a una población que necesita una mano del Estado. En José C. Paz, que nació siendo uno de los distritos más pobres del conurbano, saben de malos momentos con emergencias como la ocurrida en 2001, donde la ayuda social fue constante.

Sin embargo, la asistencia siempre fue moneda corriente en el distrito, recordó el secretario de Deportes, Rodolfo Pino, en una entrevista con Aquí La Noticia.El funcionario del intendente Mario Ishii, comentó que, con su hija, la concejal Eliana Pino, están haciendo un trabajo social de contención para la comunidad con ollas populares. “Hacemos contacto con las sociedades de fomento, clubes de barrio y otras entidades intermedias que nos abrieron las puertas y venimos trabajando codo a codo dando alimentos.

En José C. Paz cuando hay una emergencia como esta nos ponemos todos a trabajar para hacer frente a las crisis”, explicóPino entiende la postura del gobierno nacional y el provincial en extender la cuarentena y asegura que ese “es el único remedio que hay para nuestra gente” y que “la directiva de nuestro intendente fue atender a los adultos mayores por lo que todos los días nos levantamos a las 5 a hacer las tortafritas, a dar matecocido, leche para los abuelos”En ese sentido profundizó: “Hay que priorizar la vida por eso hay que estar aislados.

Solo en la calle que estén los esenciales. Hay mucha gente que está en calle porque está obligada y otros tenemos una vocación de servicio y estamos comprometidos con este gobierno”.Luego comentó que, el municipio, desde la Secretaría de Acción Social, tiene bien controlada la situación de los vecinos paceños más vulnerables, ya que tiene un listado de las personas que necesitan asistencia alimentaria y salud y que son casos positivos de COVID-19. “Esta red llega con alimentos y elementos de higiene, vacunación y a través del teléfono sabemos cómo van evolucionando las personas contagiadas”, dijo.Del mismo modo, comentó que si bien José C. Paz recibe ayuda de nación y provincia para entregar alimentos “el municipio tiene que salir a comprar comida porque no es suficiente.

Somos casi 400 mil personas que por los rubros laborales que hay casi no se está trabajando. Incluso el municipio está trabajando en un 50 por ciento y solo lo hacen los esenciales”.¿Se viene el estallido?Dicho esto, Pino coincidió con las declaraciones de Ishii en la entrevista de Perfil del fin de semana, donde el jefe comunal habló de un posible estallido social. “Mario tiene razón porque manifiesta permanentemente la situación actual de lo que está pasando en los barrios. Hay un alto porcentaje de delincuencia, no solo en el distrito sino en el conurbano bonaerense. De acuerdo a las declaraciones de Sergio Berni hay muchas más muertes por inseguridad que por coronavirus y esta situación altera un poco a la gente porque encima que tiene que estar encerrada tiene que cuidarse de andar en la calle; eso está pasando en los barrios más humildes.

En los barrios no damos abasto más allá de los móviles que le damos a la policía de la provincia”, explicó.Y dio un dato muy poco alentador respecto de la actividad comercial local. “Si pasas por el centro, de 10 comercios 8 tienen baja la persiana y, obviamente, este aislamiento ha hecho que muchos no se puedan mantener ni pagar a sus empleados. Ahí va a tener que estar la mano de la nación para ayudar a esos comerciantes, para provocar la reactivación de las pymes y de las fábricas”, afirmó.El deporte siempre presente Finalmente, comentó que, desde la secretaría de Deportes, están utilizando la aplicación Zoom para fomentar el deporte, incluso para brindar entrenamiento a deportistas paceños que el año que viene van a competir en torneos internacionales: “El deporte en José C. Paz se caracteriza porque siempre tuvo un espacio donde poder desarrollarse”.