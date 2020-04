Cuál es la situación de la región

Los distritos del ex General Sarmiento y Merlo han tomado fuertes medidas para hacer cumplir el aislamiento social obligatorio. No obstante, se han registrado casos positivos en Malvinas Argentinas, San Miguel y en territorio merlense. José C. Paz aún no tiene casos del COVID-19.

Obligados a acomodarse a esta nueva situación provocada por el COVID-19 los municipios de Merlo, José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas no tardaron en adoptar las medidas que recomendaron desde el gobierno nacional para esta etapa de cuarentena.

Lamentablemente, en el territorio malvinense, en el sanmiguelino y en el merlense se han registrado casos positivos del COVID-19. Hasta el momento, el primero cuenta con 7 casos confirmados, el segundo son 6 y el tercero con 1 persona infectada. Si bien son pocos aún, los mismos se suman a los datos a nivel país y no escapan de la realidad del conurbano bonaerense, zona que es la que mayor número de contagios registra.

Diariamente, las autoridades municipales brindan los partes de situación respecto al Coronavirus, anunciando los infectados, los casos descartados y los que aún están en estudio.

En ese sentido, también se confirmaron casos de Coronavirus en los municipios de Campana (1), Escobar (6), San martín (5), Ituzaingó (5), Luján (1), Marcos paz (1), Mercedes (1), Moreno (25), Morón (4), Pilar (12), San Fernando (3), San isidro (20), Tigre (9), Tres de febrero (3), Vicente López (19)

Por otra parte, también se vieron afectados los distritos de San Andrés de Giles (2), San Antonio de Areco (1), San Pedro (2) y Zárate (1), entre otros.

Decisiones en la emergencia

Mientras tanto las comunas continúan aplicando estrictamente el protocolo para garantizar que la gente cumpla con la cuarentena quedándose en sus casas, evitando cualquier contacto innecesario con otras personas que podrían estar infectadas sin saber, ya que también se presentan casos asintomáticos.

Una de las decisiones más controvertidas fue el cierre de muchas calles de ingreso y egreso a los distritos; ello incluye desde barreras hechas con bloques de material hasta la acumulación de montículos de tierra en las esquinas fronterizas de los partidos. Por un lado, los detractores de la medida sostienen que esa es una forma de dificultar el paso de ambulancias y patrulleros que son esenciales ante una emergencia. Por el otro, quienes están a favor argumentan que si todos cumplieran con la cuarentena no se habría llegado a esa situación.

Además, la actividad comercial se ve afectada, no solo porque se dejaron algunos pasos importantes para el ingreso a los distritos, sino también por el control que se le está imponiendo a los comerciantes en cuanto al horario y al modo de atención y a la importancia del rubro para este momento particular.

Asimismo, continúan los patrullajes por los barrios controlando a la gente y pidiendo por altoparlante que no se expongan innecesariamente. Del mismo modo, un avión circula los cielos haciendo el mismo pedido.

Es más, por estos días se está evaluando la posibilidad de prohibir el ingreso de personas de un distrito a otro, en un intento por extremar medidas y evitar la propagación del virus que entró en una nueva fase del contagio.

El sistema sanitario se prepara

Los especialistas aseguran que lo peor del virus aún no llegó. Por eso, las autoridades municipales se preparan para recibir a los infectados y a los casos que van a tener que estar aislados. En José C. Paz hace varios días está a disposición el Hospital Rubén Caporaletti en el que incorporaron salas para aislar a los enfermos de coronavirus. San Miguel, por ejemplo, incorporó 180 camas en el Colegio Máximo, sumó al Hospital San Miguel Arcángel y tiene varias casas de retiro. Malvinas Argentinas, con el Hospital de Traumas y Emergencias se convierte en un centro de referencia importante, como lo fue con la Gripe A H1N1.

No solo eso, Malvinas Argentinas reconvirtió un área municipal para producir su propio alcohol en gel que sirve para abastecer a sus hospitales y salas de atención primaria.

En José C. Paz, también se tomaron fuertes medidas, incluso para el personal de la recolección de residuos, ya que los mismos empezaron a operar por las calles, pero con una vestimenta especial y con barbijos, previa charla informativa que tuvieron. Además, en tierra paceña, para evitar la circulación y la aglomeración en los comedores escolares la Dirección del Servicio Alimentario Escolar lleva entregados 21 mil bolsones de alimento, garantizando de este modo el acceso a la alimentación de todos los niños, niñas y adolescentes.

Recordamos que la Provincia cuenta con el número de atención ciudadana 148 para responder consultas las 24 hs. de quienes tienen síntomas o dudas sobre coronavirus.