Consejal sol Jimenez: “Cuando sembrar alimentos es una cuestión de familia“

Desde el municipio se impulsa un programa de huerta orgánica, que se intensificó con la cuarentena. La concejal Solange Jiménez nos cuenta de qué se trata, entre otros temas.

La pandemia y sobre todo la cuarentena han hecho que muchas cosas que se venían haciendo de una forma tradicional se modifiquen para adaptarse a los tiempos que corren; pero también ha profundizado algunas actividades que ya tenían un tiempo funcionando. Es el caso del programa de huertas orgánicas que impulsa el Municipio de Malvinas Argentinas, para el autoconsumo de alimentos.

Solange Jiménez, concejal del Frente de Todos, que hace un año se recibió de Ingeniera Agrónoma, habló con Aquí La Noticia de éste y otros temas en una charla amena.

«El programa Huertas malvinenses fue creado en el año 2018, con el fin de poder fomentar las huertas familiares, el autoconsumo de verduras, la producción de alimentos, pero también el contacto y el cuidado del medio ambiente», comentó la concejal. Y agregó que, en este sentido y contexto de pandemia y cuarentena donde las familias están en sus casas «nos pareció bien dar fuerza a este programa, fomentarlo y promocionarlo de manera que muchos de la comunidad educativa lo han trabajado con sus alumnos, asique visitamos instituciones, escuelas (donde dan el almuerzo a través del SAE) entregamos plantines y semillas a los alumnos».

La edil cuenta que las familias demuestran su agradecimiento al recibir estas semillas y plantines cuando van a buscar el bolsón de alimentos. Y con otros que ya desarrollaban su huerta hogareña intercambian experiencias.

Además, dijo que tienen armados tutoriales con los que les enseñan a diseñar la huerta, cómo hay que sembrar, cuáles van en almácigos y cuáles en siembra directa, y algunos tips que sirven para ir mejorando y aprendiendo.

En otro orden, se refirió a la cuarentena y la necesidad de la gente que tuvo que cubrir el municipio con más acciones sociales. «Muchas personas que no estaban en relación de dependencia o que trabajan por su cuenta haciendo changas se han visto afectadas por esta cuestión, asique desde el fortalecimiento desde el municipio se ha estado llegando con el bolsón de alimentos, y ha habido una resignificación de lo que es una huerta agroecológica con el hecho de tener la huerta en casa, porque es un momento de compartir con la familia, de poner las manos en la tierra y conectarse», dijo. En ese sentido, explicó que hay personas que le escriben por redes sociales y le dicen que han tenido problemas de salud graves, pero que, la huerta, les ha proporcionado un espacio para poder distenderse y pensar en otras cosas.

Los jóvenes

Jiménez fue subsecretaria de Juventud del municipio y con ellos sigue teniendo fuerte vínculo. Dijo que los jóvenes son los primeros y la mayoría de los voluntarios que se acercan y se ponen a disposición para ayudar en esta pandemia. «Más allá de que se los estigmatiza diciendo que no tienen experiencia, la verdad que asumen grandes compromisos y muchos tienen responsabilidades barriales cómo llevar adelante una olla popular», afirmó.

Luego hizo un análisis de su rol como concejal. Ya lleva tres años en el Concejo Deliberante. «Fue un desafío y un aprendizaje y la verdad que hoy me siento muy cómoda, me gusta la tarea que realizamos en equipo, me sirvió para adquirir experiencia, para repensar que otras políticas públicas que se podrían llevar adelante y me parece que cada proyecto que presenté lleva un sello propio», aseguró.

Más tarde dijo que están trabajando fuertemente con aquellas mujeres que sufren violencia de género, sobre todo en este contexto de cuarentena en la que se encuentran encerradas con sus agresores. Dijo que se comunican por teléfono y redes sociales, que hacen campañas de difusión y que desde el Estado van a capacitar al personal en el marco de la Ley Micaela.

En cuanto a su posición sobre el aborto dijo estar «a favor de que la mujer pueda decidir, y que pueda estar cuidada en esa decisión que quiera llevar adelante con su cuerpo».

Finalmente, se refirió a el rol de la oposición del el HCD malvinense respecto a la cuarentena. Dijo que el sector opositor «tomó el rol más cómodo; no ha pasado como en otros lugares donde sí la oposición se ha puesto a disposición. Éste no es el caso de Malvinas, tienen solo critica destructiva».