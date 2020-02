Comienzan las clases: “Atentos, preparados, listos para escuchar”

El 27 y 28 de febrero la Sección Fonoaudiología del Hospital de Clínicas realizará una campaña con audiometrías gratuitas para chicos que ingresan a primer grado. Tendrá lugar en los consultorios externos de Otorrinolaringología (entrepiso) entre las 9 y las 11 horas.

Con el lema “Atentos primer grado… preparados, listos para escuchar”, esta iniciativa brinda la posibilidad de realizar en el día este estudio que resulta obligatorio al comienzo del ciclo escolar y que sirve para detectar problemas de audición o de habla en los chicos de entre 5 y 7 años.

“Hay diferentes tipos de pérdida auditiva”, explica la licenciada Fabiana Wilder, jefa de la Sección; “algunas son permanentes y otras, como las causadas por infecciones en el oído son transitorias. Si un chico escucha menos, aunque sea por un corto tiempo, tendrá dificultades para escuchar a la maestra y para seguir una conversación en grupo, lo que lleva a un gran esfuerzo, aumento de stress y menor rendimiento escolar.

“La audición es de vital importancia. A partir de ella de desarrolla la comunicación, el lenguaje oral y los aprendizajes escolares. La pérdida auditiva implica un impacto en el desarrollo cognitivo, social y emocional de los chicos”, sostiene la especialista.

Todo niño recién nacido en la Argentina tiene derecho a que se estudie de forma temprana su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en si fuera necesario. Así lo establecen la Ley Nº 25415 de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia y sus normas reglamentarias. “Como padres, hay que prestar atención a la conducta del niño ante los sonidos que lo rodean y además al desarrollo del lenguaje”, afirma Wilder.

De acuerdo con Wilder y su equipo, podemos sospechar que el niño puede tener pérdida auditiva cuando:

-En los primeros meses de vida no se sobresalta ante ruidos intensos, no produce sonidos (balbuceo), no responde al nombre, no reacciona a los ruidos familiares y no responde con emisiones cuando le hablan.

-Si aproximadamente al año de vida no dice ninguna palabra.

-Si a los 2 años y medio no tiene aproximadamente 50 palabras en su vocabulario.

-Cuando es más grande, si pide que le repitan, si elevan el volumen del televisor, si no desarrollan el lenguaje de manera esperable para su edad.

-Hay algún familiar que tuvo pérdida auditiva en la infancia o juventud.

“Para cualquier chico, los problemas de comunicación pueden provocar un sentimiento de ira, estrés y soledad. Esto trae aparejado consecuencias emocionales y psicológicas perdurables, que pueden afectar profundamente al conjunto de la familia. Además, en la vida cotidiana la pérdida de audición puede poner a los niños en situaciones de riesgo, por la disminución de la atención que conlleva” concluye Wilder.

Como recomendaciones a la hora de cuidar los oídos, la especialista aconseja mantener bajo o moderado el volumen cuando se juega videojuegos o cuando se escucha música con auriculares. También, se deben secar bien los oídos después de bañarse o nadar, para prevenir infecciones.