Clausuran un Maxiconsumo por no respetar los precios máximos

El municipio y la provincia hicieron operativos en los comercios a los que ya habían notificado la semana pasada, para que empiecen a cumplir con lo decretado por el DNU presidencial de respetar los precios al día 6 de marzo.

La sucursal de Merlo de la cadena mayorista Maxiconsumo fue clausurada por las autoridades del municipio local, luego de que en un operativo comprobaran la existencia de excesos en los precios máximos de los productos, violando así el decreto de necesidad y urgencia dictado por el Gobierno Nacional en el que se exige que los comercios vuelvan a poner los precios que tenían al día 6 de marzo.

Maxiconsumo no solo que no cumplía con los precios máximos sino también que no tenía documentación habilitante para ejercer en el distrito, motivo por el cual se procedió a esta medida, la cual -aclararon- no busca ser punitoria ya que a la empresa se la había notificado la semana anterior para que respeten el DNU presidencial.

El mandatario local, Gustavo Menéndez, comenzó el control en el Parque San Martín que junto a los agentes controlaron que se respeten los precios máximos dispuestos por el Gobierno Nacional y que se cumpla con las medidas de higiene y el distanciamiento entre personas.

«Salimos a la calle para cumplir con la normativa dispuesta por el presidente y el gobernador. Intentamos defender el bolsillo de los vecinos de Merlo», manifestó Menéndez. Además, agregó: “Hoy estamos haciendo foco en los mayoristas y en las grandes cadenas para ver si se respetan los precios porque la semana pasada hicimos un gran operativo donde comprobamos el no cumplimiento de la norma por lo tanto hicimos actas”.

Asimismo, en comercios barriales verificaron si estaban habilitados a estar abiertos, la higiene y distanciamiento en las filas de los mismos.

Luego el intendente destacó la visita de Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, quien expresó: “Encontré un Intendente que está llevando a cabo acciones cruciales para defender el bolsillo de la gente en un contexto social muy complicado. Son tareas que desarrollamos en conjunto nación, provincia y municipio para toda la gente». Remarcó que es muy importante trabajar de esta manera y que Merlo es un ejemplo de cómo le gusta trabajar.

Finalmente, Menéndez focalizó su pedido sobre los empresarios y pidió ser solidarios, porque “no hay un solo motivo económico por el cual deba haber inflación en los alimentos, ya que se congelaron los costos de los servicios. Estamos acá para combatir la especulación”. En cuanto a los comerciantes “pedimos que respeten más que nunca la normativa de las autoridades nacionales y provinciales”.

Por su parte, Gabriel Peralta, subsecretario de Inspección General de Merlo, comentó sobre la clausura de Maxiconsumo: “En el marco del decreto del presidente, lo que nos da la posibilidad de controlar precios máximos, encontramos varios productos que exceden los máximos y falta de documentación habilitante, por eso incautamos la mercadería que esta por arriba de esos precios y clausuramos el comercio por 72 hs.”.

El operativo se llevó adelante de manera simultánea en Mariano Acosta, Libertad, Merlo, Parque San Martín, Merlo Norte, Padua, Pompeya y Pontevedra con más de 300 agentes que salieron a la calle a fiscalizar que se cumplan con todas las medidas adoptadas por el gobierno.