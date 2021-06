Cierre de campaña de vacunación para mayores de 60 años en residencias

En el distrito de José C. Paz culminó hoy la campaña de vacunación en el marco del Programa Residencias Cuidadas de PAMI INSSJ (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados P.A.M.I. – Programa de Asistencia Médica Integral).El Intendente de José C. Paz, Mario Ishii, encabezó el cierre con la presencia de Jaqueline Córdoba; Directora de la Unión de Gestión Local Región VIII, Lorena Ramírez; Titular de Pami José C. Paz y Pablo Mansilla; Secretario de Acción Directa y el Dr. Luis Ovando Director del “Hogar Los Solares” del distrito.

El jefe comunal Ishii y los funcionarios estuvieron presentes en la residencia larga estadía, donde se dio por finalizada la Campaña Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para las personas mayores de 60 años tras la recomendación de uso por parte de la ANMAT. Treinta abuelos recibieron su vacuna en dichas instalaciones junto al grupo de profesionales que trabajan en el lugar.

Ishii explicó que de esta manera “damos por terminado los 9 centros que tenemos en José C. Paz y seguiremos vacunando al resto de la población”; en tanto la jefa de Pami local agradeció al Intendente “por acompañarnos en esta jornada donde tuvimos el cierre de la segunda dosis en todos los centros de larga estadía que comprenden a PAMI, conveniados y no conveniados de la provincia de Buenos Aires”.





Se agradeció a todo el personal de salud, a las vacunadoras/es que llevan adelante esta importante campaña de vacunación.PAMI hace unos meses inició la vacunación en las residencias de larga estadía acompañando las postas de vacunación de la Provincia de Buenos Aires asistiendo, informando y acompañando de manera permanente a las jubiladas y los jubilados. Durante la aplicación de las dosis PAMI se hizo entrega de una libreta de vacunación para el registro de la primera y segunda dosis.El PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores, es la obra social más grande de Latinoamérica.

Desde el distrito paceño, las oficinas de Pami están ubicadas en Av. Pte. Perón 3832, allí se viene trabajando mancomunadamente con el gobierno nacional y provincial en la atención a nuestros adultos mayores.