Castro recibió el apoyo de Gollán y Tolosa Paz

El presidente del PJ local fue respaldado por los precandidatos nacionales del Frente de Todos, en lo que fue la presentación oficial de la lista 2 que lo lleva a la cabeza.

El Hotel La Tour fue testigo de la presentación oficial de la lista del Frente de Todos de San Miguel, que lleva en el primer lugar de pre candidatos a concejales al actual presidente del Partido Justicialista de San Miguel, Juan José Castro.

De acuerdo con la información, la nómina que encabeza llevará el número 2, es decir que a Castro lo respaldarían con la lista oficial, donde compartirá lugar con los demás pre candidatos del Frente de Todos a nivel provincial y nacional.

Además, Castro recibió el apoyo del ex ministro de Salud bonaerense y actual pre candidato nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Daniel Gollán, y días antes de la pre candidata a diputada nacional provincial por el mismo frente, Victoria Tolosa Paz. De esta manera, aún no se sabe que sucederá con las otras tres listas del Frente de Todos que habilitaron a presentarse, es decir, si también recibirán el apoyo explícito, como en el caso de Juanjo castro, o si irán a la interna con lista corta. De hecho, en la presentación Gollán dijo: “Si nos mantenemos unidos, en 2023 hay intendente peronista en San Miguel”. En el discurso, en todo momento se habló de una “listad de unidad”, y no hubo prácticamente referencias a las otras tres listas locales del Frente de Todos (encabezadas por Gustavo Alarcón, Javier Pérez y Carlos Puricelli), salvo al final del discurso.





También estuvieron el diputado nacional Héctor “Gallego” Fernández; los precandidatos a diputados nacionales Natalia Piluso y Daniel Menéndez, actual subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social; concejales y consejeros escolares locales, de los cuales ninguno renovará banca en esta elección.

Por su parte, Castro agradeció a los distintos espacios políticos y organizaciones sociales que han trabajado para lograr esta lista. Especialmente, citó al jefe de Gabinete de Nación, Santiago Cafiero, y al presidente del bloque de diputados de la Nación, Máximo Kirchner por haber confiado en ellos.

“Hoy se cumplen 30 años de que mi padre también tuvo la posibilidad de encabezar un proceso electoral, en 1991”, contó el precandidato. A unos metros lo escucharon su madre, su hija y su hermano Manolo, actual concejal del FdT