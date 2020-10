Caso Lucia: Los pedidos de informes fueron aprobados por unanimidad en el HCD

Fueron presentados en la última sesión del Concejo Deliberante para determinar, entre otras cosas, si estaba bien habilitado el bar Zar donde ocurrió la tragedia con el centro de mesa.

Los concejales de la oposición de San Miguel procedieron a presentar en la sesión pasada del Honorable Concejo Deliberante dos pedidos de informes correspondientes a la tragedia que sucediera en el bar Zar Burguers, donde Lucía Costa, de tan solo 18 años, murió por causa de un centro de mesa que estalló y la prendió fuego, cuando una mesera quiso recargar el mismo con alcohol. En el hecho, también fueron víctimas otros jóvenes que sufrieron quemaduras de distinto grado.

En el pedido de informes se solicitan datos del local gastronómico, tanto sobre la habilitación como en relación a la capacitación de los empleados. Asimismo, solicitaron copias del detalle del operativo que el SAME realizó ese día y los operativos de controles entre otros.

El debate, que acaparó toda la atención, se produjo con el mayor de los respetos de parte de todos los concejales a la familia de la joven fallecida. Hubo discursos moderados donde los ediles que hablaron trataron de no hacer politiquería.

Quien fue un poco más allá con lo expuesto fue el concejal Bruno Baschetti, del Frente de Todos, quien, si bien primero dijo que en la muerte de Lucía mucho tuvo que ver el azar de estar justo ahí, luego cargó contra el gobierno municipal exigiendo respuestas sobre supuestas responsabilidades.

El jefe del bloque del Frente de Todos, Franco La Porta, en tanto señaló: “Pedimos la aprobación de estos proyectos, pero también queremos escuchar a los funcionarios, porque necesitamos información, por eso apelo a que estén publicados los actos de gobierno”.

Diana Ábalos, concejal oficialista, fue la encarga de responder en el debate y señaló que “el decreto del intendente es autosuficiente y está bien fundamentado”, al tiempo que agregó que “el Municipio posee las facultades necesarias para organizar el comercio”.

Luego, Ábalos se preguntó si se podría haber evitado esa tragedia por alguna acción del Municipio. A ello, respondió: “Yo creo que no, porque este tipo de artefactos no está prohibido. Hubiera pasado de todos modos, aunque no hubiese existido cuarentena. Por eso tenemos que dejar que actúe la Justicia”.

Cabe destacar que, aunque las diferencias en el recinto se mantienen, los pedidos de informe fueron aprobados por todos los ediles.

Días después de la sesión, los familiares de Lucía Costa realizaron la segunda marcha por el centro de San Miguel en memoria de su hija, para pedir justicia y que se cambie la carátula de la causa ya que consideran que hicieron abandono de persona con la joven.