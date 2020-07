Calculan que el 25% del comercio cerrará tras la cuarentena

Es lo que consideran desde la Cámara de Comercio e Industria local si tras el confinamiento no hay un plan de ayuda económica desde el Estado porque, aseguran que, el país ya venía de una recesión importante profundizada desde 2018. San Miguel tiene uno de los comercios más importantes del conurbano bonaerense, llegando a ser el segundo de mayor relevancia.

Ello implica ser una de las principales fuentes de trabajo en el distrito. Pero la crisis que se viene viviendo en el sector con la recesión previa, profundizada desde 2018, y la cuarentena obligatoria están poniendo en jaque a la actividad de la que viven muchas familias. Raúl Lima, presidente de la Cámara de Comercio en Industria del partido de San Miguel, dialogó con Aquí La Noticia y contó sobre los inconvenientes que viene atravesando el sector. Comentó que en 2019 cerraron muchos comercios y pymes que dependen del mercado interno y que muchos de los que aún resistían los costos (alquiler, sueldos, impuestos) cumpliendo con la venta diaria, al estar obligados a cerrar hizo que en la primera semana ya se cortara la cadena de pagos.

Se estimaba que, según un relevamiento que hizo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) hasta hace un mes la cifra del dinero de cheques rechazados supera los 50 mil millones de pesos. “San Miguel no escapa a eso. Nuestro principal centro comercial es el más fuerte de la provincia en cuanto a facturación y esto es lo que no está funcionando en este momento”, aseguró.Consultado sobre si tiene algún cálculo de cuántos comercios podrían llegar a cerrar tras la cuarentena, Lima comentó que “se calcula que un 20 o 25 por ciento del comercio cerraría”. Pero explicó que ello depende de lo que suceda después, es decir de cómo se terminan negociando las deudas al finalizar el confinamiento. “Hoy el 90 por ciento del comercio acumula deuda (cargas sociales, AFIP, impuestos, compañía de servicios, alquileres, proveedores, sueldos, entre otros); si al finalizar la situación todos los acreedores salen a reclamar lo que corresponde la quiebra es inevitable porque venimos de mucho tiempo de recesión y ya no tienen resto, ahorros.

Hay que ver qué soluciones da el Estado cuando termine esto, si ofrece subsidios. San Miguel tiene 8 mil comercios y si decimos que mas 20 por ciento va a cerrar hay que pensar que atrás de cada comercio hay seis o siete personas que quedan sin ingresos”, explicó. Otro sector que no goza de un buen momento es la industria que está paralizada como el resto del comercio.Por otro lado, para tratar de recuperar ventas, algunos comerciantes incursionaron en la web, a través de las redes sociales, pero, según el presidente de la entidad, “la venta on line solo funciona para esos comercios que lo hacían desde antes debido a que tienen una estructura de costos acorde a ese funcionamiento, pero un negocio que está planificado para atender al público la venta por internet no le sirve. Por ejemplo, un restaurant, que tiene una estructura de gastos importante es imposible de sostener entregando 10 órdenes a través de delivery. Y al negocio de ropa les sucede lo mismo”.

Exentos de la tasa Una de las primeras medidas que se tomó desde el municipio de San Miguel fue eximir de la tasa de seguridad e higiene a los comerciantes debido a que el confinamiento iba hacerles caer la recaudación y por lo tanto no iban a poder pagar los impuestos. Al respecto, Lima señaló que “permanentemente hablamos con el intendente y el tema de las tasas se planteó y se empezó a estudiar la primera semana de la cuarentena, pero mucho más que eso el municipio no puede hacer. Se está manejando bien el municipio en esta situación”. Finalmente, comentó que para él el parate de la actividad comercial fue innecesario debido a que se podría haber continuado trabajando ajustándose a estrictos protocolos de salubridad.

Para ello pone de ejemplo a los supermercados. “Es ilógico pensar que porque la gente toca la ropa para comprar en un comercio fuera peligroso, pero no hay riesgo que esa misma ropa la venda un supermercado en la que la tocan 400 personas por día. ¿Si eso se puede en un supermercado cómo es que no se puede vender ropa en un comercio?”, se preguntó. Asimismo, agregó que se podrían haber adaptado a cualquier protocolo de los tantos que fueron presentados en todos los municipios para todos los rubros. “Por ejemplo, la industria para trabajar tenía que poner un transporte propio para sus empleados y se hizo. Se dijo de la mascarilla y el alcohol en gel y se hizo.

Es decir, el comercio y la industria se adaptan al protocolo porque no tienen elementos para cuestionar el tema sanitario. Por eso no se entiende la cuarentena estricta, porque encima en la calle hay gente, los supermercados están llenos, y pareciera que la cuarentena es para unos y no para otros”, afirmó.Y también consideró incomprensible que haya lugares del país que no tienen casos positivos de COVID-19, como la ciudad de Santa Fe, y que aún estén en cuarentena; o como Catamarca que entró en fase 1 con un solo caso positivo.