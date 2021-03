Baschetti, Walker y Alves, las caras del nuevo bloque del HCD

Se produjo una ruptura dentro del Frente de Todos, con estos tres concejales. Pablo Walker lo presidirá y el secretario del bloque será Juan Pablo Alegre.

Se reconfigura el Honorable Concejo Deliberante de San Miguel con un nuevo bloque ya que los concejales Bruno Baschetti, pablo Walker y Luz Alves dejaron el bloque Frente de Todos para conformar el espacio Frente de Todos – Néstor Kirchner.

Estos ediles, que tienen vinculación directa con el diputado nacional Héctor “Gallego” Fernández, consideran –por lo menos así lo expresó Alves en sus redes sociales en respuesta a una crítica que le hiciera un militante- que necesitan crear un bloque que exprese al espacio: “En esta etapa creemos necesaria la conformación de un bloque que exprese a nuestro espacio y con identidad netamente Kirchnerista. La verdad es que no sentimos que así sea de otra forma. Tuvimos siempre la convicción de unidad, está ruptura no quiere decir que después en lo electoral no estemos unidos. Siempre fuimos fieles a la conducción de Cristina y Bruno (Baschetti) lo demostró cediendo el lugar de candidato a intendente y conformando lista de unidad, en este caso esperamos comprensión por nuestra decisión”.

Cabe destacar que el bloque nuevo será presidido por el concejal Pablo Walker. De esta forma se van acomodando los espacios políticos teniendo en cuenta que dentro de pocos meses tendremos elecciones legislativas por las cuales muchos buscarán un mejor posicionamiento pensando en las listas que se confeccionarán dentro de 2 años.

Si bien aún es temprano, se especula con que este nuevo espacio político presente candidatos y que alianzas harán pensando en el futuro.

Repasemos, entonces, como queda el recinto del Concejo Deliberante. Juntos por el Cambio – PJ: Sánchez Guillermo (presidente), Sosa Héctor, Serrano María, Reverdito Hugo, Pérez Favio, Morad Agustín, Ledesma Patricia, Kippes Guillermo, Juárez Mariana, González Claudia, Barrientos Gabriela, Almirón Amanda, Ávalos Diana. Frente de Todos: Mayal Cristian (presidente). La Porta Franco. Castro Juan. Navarro Teresita. Frente de Todos – Néstor Kirchner: Walker Pablo (presidente), Alves Luz, Baschetti Bruno. Frente de Todos – PJ: Viguera Marcela (presidenta). Pérez Carmen. Frente Renovador: Luque Adrian (presidente), Vallejos Sergio.