Avanza la autopista Pte. Perón que conectará 12 municipios

El intendente Gustavo Menéndez y el Administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, se reunión para trabajar en los detalles de la ejecución.El proyecto en ejecución será el tercer anillo de circunvalación del área metropolitana bonaerense, junto con el Camino de Cintura y la Avenida Gral. Paz. Comprende cuatro tramos, que conectarán a 12 municipios, beneficiará a más de 12 millones de habitantes, permitirá reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial.“Estamos reactivando la obra de la autopista, muy orgullosos de tener un administrador de Vialidad Nacional como Gustavo Arrieta que no sólo viene a ver la obra una y otra vez, sino también a trabajar hasta los detalles técnicos, dándole un impulso que no tenía antes”, consideró Menéndez en referencia a los trabajos detenidos durante el anterior gobierno nacional y que ahora se consideran como prioridad del plan de obras públicas para reactivar el sector con inversión y trabajo.Corresponde a Merlo buena parte del tramo I de los tres que están en ejecución y el distrito posee 23 de los 73 km. totales que atraviesan también las localidades de Ituzaingó, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón y Florencio Varela.Acordaron continuar con la línea de trabajo conjunto intercambiando ideas sobre la ejecución que infiere la traza y las complejidades de la obra que conecta también desde el Acceso Oeste hasta la Autovía RP2 en La Plata y beneficiará a más de 12 millones de personas.Participaron también de la reunión el Sub administrador General de Vialidad Nacional, Alejandro Urdampilleta, la Ing. Emma Albrieu, Coordinadora de la Gerencia Ejecutiva de Proyectos y Obras de la Dirección Nacional de Vialidad y el equipo técnico del Intendente Municipal.