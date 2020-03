Apertura de sesiones, La salud sigue siendo un área clave

Esa cartera recibirá un 33,7% del presupuesto del distrito. También se destacó la inversión en promociones culturales y la recuperación de los espacios públicos.

La Apertura del 25º periodo de sesiones del Honorable Concejo Deliberante estuvo marcada por el aniversario que cumple el distrito en el cual se festejarán las Bodas de Plata.

Las inmediaciones del recinto estuvieron –como es costumbre en estos casos- colmado de gente que se acercó a ver este acontecimiento anual. Adentro, con asistencia perfecta de concejales, también estuvo a tope de su capacidad para dar inicio a este nuevo periodo de sesiones ordinarias.

El intendente Leonardo Nardini – que en los últimos días se reunió en Casa de Gobierno con el presidente Alberto Fernández – actual vicepresidente cuarto del PJ nacional y presidente de la juventud del PJ nacional, se refirió a una de las áreas más importantes que tiene el municipio y que es la Salud. De hecho, esta cartera siempre es la que mayor porcentaje del presente presupuesto tendrá. “La mayor inversión estará dedicada a Salud. Un 33,7% de nuestro presupuesto. Serán 2698 millones de pesos para la salud de los malvinenses, y de los vecinos de toda la región. Una cifra enorme para un servicio que no puede escatimar recursos. Año a año hemos incrementado la inversión en Salud, porque entendemos que no se trata de destruir lo realizado, ni atacar, desprestigiar a los profesionales, porque es atacarnos a nosotros mismos. Con la salud no se juega», dijo Nardini.

Por otro lado, y con motivo del aniversario 25 del distrito, planteó la creación de la Comisión de Identidad y Memoria histórica de Malvinas Argentinas que reeditará el libro histórico de Malvinas Argentinas de 1999, la inauguración del Museo para la Memoria de los Ex Combatientes de Malvinas en Los Polvorines; la declaración de interés municipal en el Bicentenario de la toma de posesión argentina de las Islas Malvinas. Y se comprometió a la continuidad de actividades culturales gratuitas en todo el distrito.

Una de las políticas que aplicó el municipio en el último tiempo es la referida a cuestiones culturales. En ese aspecto, el jefe comunal recordó que el año pasado se inauguró la Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas. Este es un espacio moderno con acceso gratuito a cursos y talleres de gran excelencia, como piano o diseño gráfico morfológico. “Soñábamos con tener muestras de arte, y ya se están realizando con gran participación de los vecinos», afirmó.

Nardini también puso énfasis en un área muy sensible como es la seguridad ciudadana. El intendente aseguró una inversión de más de 114 millones para optimizar el servicio e invertir en tecnología a fin de contar con una protección eficiente y rápida. En los cuatro años de gestión, el municipio instaló nuevas cámaras de seguridad y domos (con tecnología más avanzada) y tuvo que reparar varias cámaras que habían heredado fuera de servicio; se inauguró el nuevo Polo de Seguridad en Pablo Nogués que integra al Centro de Operaciones Municipal, a Gendarmería Nacional Argentina y a Defensa Civil y Emergencias; se instalaron postas de seguridad en varios puntos clave del distrito, entre otros.

En cuanto a las obras públicas, su eje estuvo en el avance de nuevos espacios públicos para el disfrute de toda la familia, como ser la recuperación de las plazas que se convirtieron en un sello del distrito; la puesta en funcionamiento del Hospital para Mascotas; los asfaltos y obras hidráulicas en todas las localidades; la inauguración de los nuevos Centros de Salud 24hs como el de barrio El Primaveral o Parque Alvear; la puesta en funcionamientos de los nuevos Polideportivos municipales; entre otros.

En cuanto a la Subsecretaría de Promoción e Integración Social detalló el «trabajo invalorable de asistencia, contención e inclusión» del área que hizo frente al contexto social deficitario que se vivió en los últimos años. También en esta línea, Nardini hizo un punteo de las obras en los establecimientos educativos y se comprometió a «una inversión de 297 millones de pesos solo para ampliación y refacción de los establecimientos escolares que es el 3,7% de nuestro presupuesto».

Finalmente, un momento emotivo de la apertura fue el repaso por los logros en el área de Deporte en la que se mencionó el incremento de la participación creciente de las familias en las propuestas del Estado municipal; y el homenaje a Braian Toledo –quien realizó varias clínicas deportivas en Malvinas Argentinas – que llevará su nombre en el polideportivo de Los Polvorines.