Alarma en el Concejo Deliberante por infección de COVID-19

Roque Caggiano, presidente del Cuerpo, contrajo Coronavirus y es asintomático. El virus ataca a todos, por eso la responsabilidad de cada uno es la clave para evitar su propagación.El país cursa mediados de junio y la preocupación comienza a reinar ya que se incrementan los casos de Coronavirus que se registran diariamente. El famoso pico de la Pandemia parece estar llegando, finalmente, por lo que se insta desde los organismos estatales a resguardarse en los domicilios particulares y no exponerse en la vía pública sin necesidad alguna.Hay que entender que nadie está exento de este virus. Ahora llegó al mundo de la política. Desde el primer caso conocido como es el del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde –cuyo cuadro de salud se complicó, posiblemente debido a su lucha contra el cáncer-, pasando por María Eugenia Vidal cuando la ex gobernadora había tenido contacto con otro infectado que fue parte de su gobierno, Axel Campbell.En el ámbito local también llegan estas noticias y se espera que con el transcurso de las semanas se den más casos. Quien está infectado es el presidente del Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz, Roque Caggiano, quien lo confirmara a través de las redes sociales. El 17 de junio se hizo el test y dio positivo de COVID-19. Comentó que su estado de salud es bueno, y que no presenta síntomas. En la región, de acuerdo de los cuadros de situación que se van conociendo desde los municipios, se nota un aumento significativo de infectados. En San Miguel, por ejemplo, ya se superaron los 270 casos, Malvinas Argentinas y José C. Paz ya pasaron los 200 casos positivos. En tanto, Merlo ya registra más de 350 casos positivos. Todo ello se dio en una semana en la que se rompió records en cuanto a la cantidad de personas infectadas en un día y con la cantidad de fallecidos. Solamente el jueves 18 de junio se contabilizaron, a nivel nacional, casi 2000 casos positivos y 35 personas muertas.Es cierto que estamos lejos de las 1000 muertes diarias que había en España o Italia en su peor momento. Pero lo ideal es no llegar en ningún momento a esa cifra. Por ello, la cuarentena se extiende tanto en el país, más allá de que a algunos les resulte incómoda la situación de resguardarse o tener que hacer malabares con menos dinero por las dificultades que implica trabajar hoy en día. Porque hay que decir que aún son varios los que miniminizan la Pandemia diciendo que se muere más gente por neumonía.Y eso es lo peligroso también. Porque desde el Estado se pueden tomar medidas efectivas o cuestionables para evitar la propagación del virus, pero hay algo sobre lo que no se puede intervenir y que es sobre la responsabilidad que tiene cada persona en la sociedad en la que vive; incluso, la responsabilidad que tiene con su propia familia. Cuidarse implica cuidar al que tiene al lado, que puede ser su esposa, esposo, hijos o con quien integre el grupo familiar. Por eso hoy más que nunca “Quedate en casa”.