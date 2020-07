“Ahora sí hay que hacer la cuarentena”

El ex intendente de San Miguel consideró que fue apresurado el confinamiento desde el 20 de marzo. Y dijo que los municipios, como eslabón más débil de la economía, están obligados a hacerse cargo del sistema salud.El ex intendente de San Miguel y ex ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre, fue entrevistado en La Nación TV donde habló sobre la cuarentena y sus consecuencias futuras, la situación crítica de los municipios y las personas, y la asistencia social.

La nota al intendente Mario Ishii en Perfil fue el disparador para abordar ciertos temas y De la Torre no le escapo al mismo. “No es casualidad que este fin de semana Mario Ishii salga a plantear la preocupación enorme que tiene sobre el manejo de la situación y la incapacidad de cuestiones que están empezando a suceder”, comentó de la Torre quien no comparte el espacio político con su vecino paceño.El sanmiguelino contó que es la realidad que se está viviendo en el conurbano y que tiene charlas con sus compañeros en territorio que le dicen que personas que antes no necesitaban una asistencia alimentaria ahora la están solicitando.

“El tema más grave es haberle quebrado a mucha gente su sustento, ya no tiene ni el orgullo que tenia de conseguir el pan para su familia”.En ese sentido, dijo que en San Miguel en el 2019 asistían a 2009 familias, pero que con la cuarentena ese número superó las 19500. “Nunca nos había pasado esto. Además, la gente recibe asistencia con el Sade, la Asignación Universal, Argentina Trabaja, y el IFE”, explicó.Luego se refirió al sistema de salud que ahora está prácticamente abocado a los casos de Coronavirus, y que las demás especialidades bajaron mucho en la atención.

Lo que entendió como que eso generará un problema a futuro para el sistema. Y d io datos contundentes como, por ejemplo, que la cantidad de partos domiciliarios creció de 4 a 9.También habló de seguridad la que considera que empeoró, ya que hubo asaltos a domicilios sobre todo en junio respecto a abril y mayo. Y detectaron como novedad que existen bandas de extranjeros que ante no tenían en el municipio.Consultado sobre qué se puede hacer desde el Estado para tratar de paliar la situación que provoca la cuarentena, De la Torre dijo que “el Estado viene haciendo mucho en el trabajo de la asistencia a los que menos tienen, a los sectores medios que se están cayendo.

El Estado tiene un límite que es la plata que tiene para hacerse cargo. Esta crisis golpea en el conurbano, donde más del 60 por ciento de las personas habitan en municipios que tienen la cuestión sanitaria en sus manos, en los intendentes, o sea en el Estado más débil económicamente”. Y agregó que “el peso de la crisis sanitaria está en manos del intendente, que es el que tiene menos capacidad de recaudación y que más afectado está por la parálisis económica”. Para ello, argumentó con lo que sucede en San Miguel donde “la recaudación cayo 300 millones de pesos y la ayuda recibida fue de 170 millones de pesos. Lo podemos sustentar porque el municipio tiene ahorros, pero eso también tiene un límite. Pero el 80 por ciento de los municipios está peor y tiene situaciones más complejas”. Las consecuencias a futuroDe la Torre abordó otro tema poco hablado respecto de la cuarentena y que tiene que ver con la situación posterior a la misma. Qué sucederá el día que se termine con el confinamiento.

“El día que abran los comercios no van a vender lo mismo que vendían en marzo. Y la caída del producto bruto interno repercute en donde más pobres hay que es el conurbano”. En ese sentido, consideró que “la sensación hoy es que la curva de contagios no la aplanamos, sino que la pateamos para adelante, y adelante seguimos teniendo la montaña. La gente está cansada de estar encerrada, desde lo anímico y de su posibilidad de sustento”. En la entrevista le preguntaron sobre qué es lo que habría hecho De la Torre si fuera intendente. A lo que aseguró que “desde que el presidente dijo es economía o muerte, cerró la puerta y tiro la llave. Ahora cualquier cosa que se abre en cuarentena es muerte. Hoy yo empezaría a entrar en cuarentena. El 20 de marzo hubiera agarrado a los sectores más vulnerables y trabajar con ellos.

En un momento el jefe de Gobierno porteño lo quiso hacer, pero lo hizo mal; tendría que haber trabajado sobre todas las personas vulnerables, el obeso, el diabético, los mayores de 75 años. A ellos había que cuidar”. Por ello, reafirmó que “hoy sí hay que entrar en cuarentena porque hoy empieza a estar el problema”.Finalmente, dijo que en San Miguel el intendente Jaime Méndez, está haciendo un trabajo de cercanía en los barrios más vulnerables. “Hace un mes que sale a la calle a buscar casos, con tres análisis que es olfato, oxígeno en sangre y la temperatura. Y hacemos 1800 personas por día. Está probado que cuanto antes los aislas a los casos sospechosos mejora el desarrollo de la enfermedad posterior de la persona”, dijo.Estas declaraciones llegan después de mucho tiempo en que Joaquín de la Torre no aparecía en los medios nacionales con afirmaciones tan contundentes. Y sobre todo coincidiendo en parte del análisis con Mario Ishii, por ejemplo, en lo que es la preocupación de la situación de la gente en sus territorios.

Fuente: ALN (AQUI La Noticia)