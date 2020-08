Agustina Gigena, la candidata a Miss Tierra 2020

Oriunda de Grand Bourg, ella participa de un certamen de belleza que promueve causas medioambientales. Su objetivo es potenciar su voz en defensa del planeta.

Miss Tierra (Earth) es un título de belleza femenina, que se realiza todos los años desde el 2001, donde se califican la belleza integral, inteligencia, seguridad, elegancia y porte que poseen las candidatas al título. El objetivo es promover causas ambientales de relevancia e involucrarse activamente en la preocupación por la preservación de la Tierra , intervenir en ceremonias de plantación de árboles o patrocinar visitas y viajes relacionados al eco turismo, entre otras cosas.Agustina Micaela Gigena es de Malvinas Argentinas específicamente de Grad Bourg, es una de las 12 candidatas y tiene buenas perspectivas para ser la representante argentina en el certamen que se lleva a cabo en Filipinas.

Claro que, este año, por motivos de la pandemia, la competencia no se hará en forma presencial, sino que será vía on line. «Es un certamen muy popular en Filipinas, que está por debajo de Miss Universo. Tiene una causa por el medio ambiente y su lema es «Belleza por una causa». Argentina aún no pudo traer la corona, esperemos que este año se pueda, aunque sea clasificar entre las finalistas», dice Agustina entusiasmada.

Ella es una de las 12 candidatas que están disputando la corona de Tierra en el país; es decir, si bien hay cuatro coronas solo una va a poder representar a la argentina: «Es un orgullo por mi partido Malvinas Argentinas y toda zona norte; es una experiencia hermosa y gratificante», dijo al contar como se siente en este momento tan especial de su vida.Agustina contó que este año tan particular, el certamen debió modificar su formato, por eso participan como en una especie de reality – que ya comenzó el viernes pasado con el primer capítulo – sobre el cual los jueces van a evaluar las pruebas que les mandan a cumplir. De esa evaluación no se va a ir eliminando a las candidatas, sino que, a finales de agosto o principios de septiembre, van a estar diciendo las finalistas. Serán cuatro coronas que corresponden a los cuatro elementos de la naturaleza, Miss Tierra Aire, Miss Tierra Agua, Miss Tierra Fuego y la representante de argentina de Miss Tierra.

Luego, serán dos meses de competencia a nivel internacional y la final para mediados de noviembre.Agustina, que tiene 24 años, es soltera – uno de los requisitos del concurso –, trabaja en la Obra Social de Aeronavegantes, es recibida de tripulante de cabina y estudia inglés, cuenta qué la motivó a participar de este concurso de belleza: «Me atrajo potenciar mi voz. Si bien vengo desde el secundario informando a las personas o por redes sociales lo que sucede en el planeta, el certamen me permite potenciar mi voz. Es la necesidad de que la sociedad tenga la información suficiente para poder hacer algo. Porque es muy fácil decir que hay que reciclar, pero más importante es saber cómo hacerlo».

Luego, agregó que «estamos encaminados en la sexta extinción masiva de la biodiversidad y es la primera vez que es provocada por el ser humano. Nosotros somos huéspedes del planeta y como causantes de la perdida de la biodiversidad, lo que tenemos que hacer es revertir y hacer un mea culpa con lo que hacemos con nuestra Madre Tierra».



Finalmente, comparó a los países más desarrollados con los que están en vía de desarrollo como argentina, y marcó la diferencia, por ejemplo, con lo que pasa en Suiza, donde cada persona que recicla una botella en una máquina no paga el transporte público, justamente para incentivar el reciclaje.

«En nuestro país tenemos escases de recursos, pero es importante educar a las personas de por qué no hay que tirar un papel en el piso y las consecuencias de ese acto», concluyó.

Desde Aquí La Noticia le deseamos mucha suerte en este camino que eligió y ojalá su voz se haga escuchar, tal cual es su anhelo.