Adiós a Nelson Stockle

Este martes falleció el contador que tuvo una gran participación en la vida política, social e institucional de San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz.

Cerca de las 17 hs. del martes 8 de septiembre falleció el Contador Público Nacional, Nelson Stockle, a los 85 años de edad.

Stockle, que pasó varias veces por estas páginas en diferentes entrevistas que le realizamos, era un gran colaborador con este medio, siempre predispuesto para una interesante charla. En Aquí La Noticia tuvo la palabra sin censura, como es costumbre.

Cabe destacar que nació el 25 de diciembre de 1934, que fue un hombre de la política, sobre todo. Y durante un buen tiempo fue pieza importante en el trabajo que se hizo para levantar la quiebra de acreedores del Club Atlético San Miguel.

Stockle, una persona de ideales firmes, estudió en la Universidad Nacional de Tucumán;

fue secretario del Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Miguel durante la intendencia de Eduardo López; director de Presupuesto Municipal de Malvinas Argentinas (1995 – 2000); tesorero municipal de José C. Paz (2000 – 2008) y asesor de cooperativas del Ministerio de Desarrollo y C. N. C. T. (2013 – 2015)

Desde Aquí La Noticia enviamos nuestras condolencias y más sentido pésame a la familia, amigos y deudos.