Acompaña al comercio con medidas de alivio fiscal

Son distintos beneficios para apoyar a quienes no pueden trabajar por no estar exceptuados en el decreto nacional de aislamiento obligatorio.Para ayudar a aliviar la difícil situación generada por el coronavirus, la Municipalidad de San Miguel está acompañando a los comerciantes y PYMES que no pueden trabajar normalmente, al no formar parte de las actividades exceptuadas del aislamiento obligatorio, que ayer se extendió al menos hasta el 17 de julio en el AMBA, en una nueva etapa con mayores restricciones.

Entre otras medidas, en junio se continuará con la eximición del 100% de la Tasa de Seguridad e Higiene a los comerciantes y PYMES (incluidas las llamadas habilitaciones precarias o barriales) que no pueden abrir durante la cuarentena, siempre que hayan facturado hasta $1.100.000 en febrero del 2020 y presentado la declaración jurada correspondiente.

Para quienes deban regularizar deudas, el municipio continúa con un amplio plan de pagos que incluye una importante reducción de intereses resarcitorios, bajas tasas de financiación y cuotas accesibles.Otro de los beneficios es que las nuevas habilitaciones tendrán una bonificación del 50%.

En tanto las nuevas industrias que se radiquen en el distrito tendrán eximida la Tasa de Aptitud Ambiental.Para ver los detalles de cada medida y su implementación, se puede ingresar al siguiente enlace: https://www.msm.gov.ar/alivio-fiscal-comerciantes/