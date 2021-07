¿A los bares y restaurantes con la vacuna puesta?

Es un posibilidad que están analizando desde el gobierno provincial, aunque la normativa vigente, a vencer el 6 de agosto, no permite implementar ese tipo de medidas.

Mientras avanza el plan de inmunización contra el Covid – 19, desde la Provincia de Buenos Aires comienzan a evaluar la chance de impedir la entrada a bares y restaurantes a quienes todavía no estén vacunados. Desde la cúpula del Gobierno bonaerense informaron que “es una posibilidad” aunque la normativa vigente, a vencer el 6 de agosto, no permite implementar ese tipo de medidas.

“Es una posibilidad que estamos estudiando. Hoy la normativa, que vence el 6 de agosto, no lo habilita, pero lo vemos como una posibilidad. Es una buena medida, una medida inteligente”, fueron las palabras del jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.

El planteo se da en pleno contexto de avance del plan de inoculación que, a partir de una nueva dotación de cargamentos de dosis, proyecta avanzar con la vacunación de toda la población mayor de 18 años, al menos con una dosis. En ese sentido, se busca incentiva que quienes todavía no se vacunaron, teniendo la posibilidad, lo hagan.

Cabe destacar que la medida que ahora está en discusión, fue planteada en similares términos a nivel internacional por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ante los bajos niveles de vacunación voluntaria en la población.

En ese sentido, Bianco dejó un mensaje de alivio sobre la situación en territorio bonaerense y dijo que en el distrito el problema “no es masivo”, como si lo ha sido en el país europeo. “Esa medida apunta a un problema que nosotros no estamos teniendo de manera masiva en la provincia de Buenos Aires; los jóvenes en Francia no se quieren vacunar, no se anotan, y a ese público cuando le ponés la obligatoriedad de vacunarse para ingresar a los lugares que le gustan lo terminan haciendo”, señaló.