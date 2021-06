Entre aumentos, crisis en el Larcade e internas

Hubo mejoras salariales en los tres distritos para todos los empleados municipales, mientras se debate una fuerte lucha en el histórico hospital de San Miguel y se dirime una interna en la Comisión Directiva del sindicato de Pringles.

Una de las buenas noticias que se dio en el transcurso del año fue el importante aumento que reciben y recibirán los empleados municipales de los distritos de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, luego de que se tratara el tema en paritarias con el secretario general del gremio que los nuclea, Abel Venecia, entre otros representantes gremiales de la región. En el caso de San Miguel se dio un incremento del 42 por ciento, muy superior a lo que había sido en las paritarias anteriores. Sin embargo, los aumentos se dan de manera escalonada.

Ya comenzaron en mayo con un 8 por ciento y prometen llegar a ese 42 por ciento final para el mes de enero de 2022.José C. Paz transcurre por algo similar. Dio un aumento del 40 por ciento al sueldo básico que comienza un 8 por ciento en junio y julio, 6 por ciento en septiembre, noviembre y 6 por ciento en enero y marzo de 2022. Venecia confirmó que habló con el intendente Mario Ishii para que estos dos últimos meses los abone todo en enero y quedó a la espera de una respuesta. «En este distrito van a pasar de un básico de 1880 pesos a 6880 pesos. La idea nuestra es que se equipare con los de planta permanente», dijo Venecia.

Y en Malvinas Argentinas se incrementó el sueldo en un 40 por ciento, dividido en tres partes: 20 por ciento en abril, 10 por ciento en agosto y el restante en octubre. Sin embargo, el personal de salud recibió el 40 por ciento en su totalidad por ser esencial. Al respecto, agregó que «venimos con atrasos históricos en los sueldos municipales, siempre fuimos relegados por la ley 11757. Con la nueva ley estamos tratando de cambiar esta situación. Los porcentajes de los aumentos no son malos, pasa que estamos muy bajos en los sueldos básicos, las categorías están por debajo del salario mínimo, vital y móvil, apuntamos a que eso no suceda».

Hospital Larcade Venecia comentó respecto al conflicto que acontece en el Hospital Municipal Larcade en cuanto a los sueldos y a las mejores condiciones laborales que está de acuerdo con la lucha que se lleva adelante, pero lo que no comparte son las formas. «Participamos de asambleas en el hospital, conseguimos una reunión con el intendente para que escucharan sus reclamos pero el planteo como sindicato era beneficiar a todos los trabajadores, los de salud y los de otras áreas», aclaró. Luego, agregó que «después ocurrió una movilización en medio de una negociación y eso dio pie a que el ejecutivo no nos recibiera.

Seguido, la municipalidad convocó a los gremios y hubo un adelanto de paritarias del año pasado. El proceso derivo en un enojo de algunos compañeros porque consideran que el sindicato los traicionó. Pero nosotros pelamos por todos los trabajadores municipales. Y a mí me amenazaron, también agredieron al sindicato que participó de muchas luchas durante estos 75 años de vida. No somos un sindicato ausente de la lucha y la verdad es que integrante de Atuhl nos faltaron el respeto».

Luego Venecia aseguró que el sindicato de la calle Pringles no hizo concesiones con la municipalidad y que incluso tienen una denuncia hecha que se tramita en el Tribunal Laboral Nº 2, por el cumplimiento de la ley 11456. «Ahí está encuadrado todo nuestro reclamo, paritarias formales, pase a planta permanente, reconocimiento de las carreras en el ámbito municipal y también están incluidos los trabajadores de salud», afirmó.Lucha interna

«El gremio se encuentra trabajando y eso es lo más importante», remarcó Venecia ante la pregunta sobre cuestiones internas que se están dando en el seno de la Comisión Directiva. «Acá no se cerró por la pandemia, trabajamos vía telefónica. Y después empezamos a funcionar martes y jueves con una parte de los compañeros de la comisión directiva. Hay una parte que no participa, no sé porqué no lo hacen, no hemos hablado con ellos. Pero tenemos que seguir avanzando nosotros al margen de ello.

Y en su gran mayoría los trabajadores municipales trabajaron», explicó. Y finalizó diciendo que las cuestiones internas «se tienen que dirimir en el seno de la comisión y quien quiera participar que lo haga. Pero los que no vienen tiene una responsabilidad con el sindicato, con los compañeros municipales, no con Abel Venecia».